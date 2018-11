Susanne Bier dirigirá la miniserie protagonizada por Nicole Kidman – The Undoing

Luego de la repercusión de Big Little Lies, la cadena HBO prepara una nueva miniserie protagonizada por la talentosa Nicole Kidman. Titulada como The Undoing, el drama contará con Susanne Bier (The Night Manager) como directora de los 6 capítulos.

The Undoing es una adaptación del libro de Jean Hanff Korelitz y se centra en Grace Sachs (Kidman), quien vive la vida que siempre quiso para ella. Ella es una exitosa terapeuta que está a punto de publicar su primer libro, tiene un esposo devoto y un hijo pequeño que asiste a una escuela privada de élite en la ciudad de Nueva York. Semanas antes de que se publique su libro, se abre un abismo en su vida: una muerte violenta, un marido desaparecido y, en el lugar de un hombre que Grace creía conocer, solo una cadena de revelaciones terribles.Abandonada a raíz de un desastre muy extenso y público, y horrorizada por las formas en que ella no ha prestado atención a sus propios consejos, Grace debe desmantelar una vida y crear otra para su hijo y para ella misma.

La directora ganadora del Emmy también se desempeñará como productora ejecutiva junto con parte del equipo de Big Little Lies, con David E. Kelley al frente. Algunos otros créditos de Bier incluyen las películas A Second Chance, Love Is All You Need, In a Better World, Things We Lost in the Fire, After the Wedding, Brothers y Once in a Lifetime.