SusteFest aterrorizó a Valle de Santiago con su décima edición

Este año el festival contó con 3 grandes invitados internacionales: Mick Garris , director de la serie Psicosis y de la película Critters 2 ( 1988 ), el escritor de Hocus Pocus , Lawrence C. Conolly , y Richard Crhistian Matheson . A su vez, se contó nuevamente con la presencia de Sandra Becerril , una de las escritoras y representantes de terror de más importantes de México a nivel internacional.

Durante la inauguración se presentaron 2 episodios de la serie antológica de terror Masters of Horror, creada por Mick Garris. Dichos episodios fueron Chocolate y Dance of the Dead, de Richard Christian Matheson, los cuales fueron apertura del festival.

Como parte de las actividades que se realizaron durante el festival, se lanzó de la primera edición impresa en español de Nightmares, por parte de Sustefest Ediciones, una recopilación de los mejores escritos de muchos maestros del terror. Cabe destacar que la traducción corrió a cargo de Sandra Becerril, una de las mayores exponentes de este género en México.