Swamp Thing podría tener su propia película

La serie de Swamp Thing está recibiendo muy buenas críticas a pesar de ser rápidamente cancelada y los fans están tratando de salvarla a través de redes sociales y puede que haya esperanzas para el personaje en el cine.

La gente de We Got This Covered anticipó que Warner Bros. podría estar desarrollando una película del personaje luego de ver la reacción del público. De todas maneras, no se trataría de una continuación de la serie, sino de un proyecto nuevo, con otro elenco. La única constante sería James Wan en la producción.

Por otro lado, Bloody Disgusting aclaró que por ahora son charlas dentro de Warner y que todavía no se tomó ninguna decisión definitiva. La idea sería hacer una película de terror, similar al tono del programa de televisión.

Esta sería la segunda película de Swamp Thing, ya que la primera se realizó en 1982, con la dirección de Wes Craven. El personaje bien podría unirse al Universo Extendido de DC en la pantalla grande, uniéndose a los ya conocidos Wonder Woman y Aquaman. Mientras tanto, Batman, Superman y The Flash aún tienen un futuro incierto.