¿No les ha pasado que están viendo su servicio de streaming favorito y siempre les aparecen las mismas series o películas? Incluso les aparecen los estrenos más populares pero terminan preguntándose si habrá algún estreno al que no le hayan hecho tanta publicidad y este por ahí perdido o si habrá algo que aún no han visto y de lo que nunca han escuchado… Es por eso que en esta sección les decimos que sí hay, y créannos que es mucho más para ver que lo que siempre nos aparece en un principio o lo que vemos anunciado en todas partes. Es contenido realmente muy bueno.

Empezaremos por decir que es una serie que Netflix compró a la productora Sreda junto con otras 4 series rusas, las cuales esperamos que nos sorprendan de una manera positiva. Esto nos lleva a preguntarnos si las series rusas podrán dominar el mercado en los siguientes años. Creemos que así será o por lo menos empezaremos a ver mucho más de ellas. Hace muy poco tiempo, nos causó una gran sorpresa la serie Trotsky y ahora vemos que no se trató de una excepción: los rusos se han cansado de que se hagan series sobre ellos en occidente y ahora quieren que los occidentales vean una versión de su historia y de su sociedad pero contada por ellos mismos.

Sparta puede calificarse como una historia con temática cyberpunk, un relato en el que las nuevas tecnologías y una especie de realismo de fantasía dominan la trama. Pero es algo más que eso y es lo que hace que sea una serie digna de ver porque nos muestra a la juventud rusa, sus centros de estudio, sus estilos de vida pero todo esto nos lo presenta de una manera que no se ve en la televisión que proviene de Hollywood.

En esta serie nunca vemos escenas de sexo entre jóvenes, no nos presentan drogas ni alcohol, y no es que los jóvenes que la protagonizan sean unos santos pero no se enfocan en querer presentar esa parte de sus vidas, lo cual llama mucho la atención.