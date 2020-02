Taika Waititi cerca de escribir una serie con Jude Law como protagonista

Después de su victoria en el Oscar por Jojo Rabbit, el director está conversando con Showtime para hacer The Auteur.

Si bien aún no hay acuerdo oficial, Waititi y Law están actualmente en negociaciones con Showtime, que este año se despide de varias series. La red está aumentando su próxima generación de espectáculos, incluidos Halo, Mr. Ripley y la serie limitada The President Is Missing, pero aún no es suficiente, parece.

Poco se sabe sobre The Auteur, aunque Collider la describe como una sátira de Hollywood que examina la industria a través de los ojos de un excéntrico cineasta, que sería interpretado por Law. Waititi sería productor ejecutivo junto con Jude y dirigiría al menos un episodio, además de coescribir el programa con Peter Warren.

Waititi actualmente está en la postproducción de Next Goal Wins, y luego pasará a Thor: Love and Thunder de Marvel, entre otros proyectos. Mientras que Law protagoniza The Rhythm Section, The New Pope y pronto se lo verá interpretando al marido materialista de Carrie Coon en el drama de Nunda de Sean Durkin, The Nest.