Taika Waititi desarrolla dos series animadas basadas en novela y personajes

¿Alguna vez Hollywood tendrá suficiente de Charlie y la fábrica de chocolate? ¡Difícilmente!

El día de hoy se anunció que Taika Waititi (Jojo Rabbit) será el showrunner, director, escritor y productor ejecutivo de no una, sino DOS series animadas basadas en el libro de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory, disponibles únicamente en Netflix.

Una de las series estará directamente relacionada con la obra original de Roald Dahl y la otra se centrará en los peculiares Oompa-Loompa, aquellos leales ayudantes de Willy Wonka que vimos tanto en la película de 1971 con Gene Wilder como la más reciente película (2005) con Johnny Depp como estelar y el genial Deep Roy como TODOS los Oompa Loompa.

Aunque la intención de Waititi y The Roald Dahl Story Company es respetar la obra original, se informa que ambas series serán una reimaginación de los personajes y situaciones de esa historia.

Todavía no hay nombre oficial, elenco ni fecha de estreno para estas series.