Take What’s Yours – The Purge

El segundo capítulo de The Purge confirmó nuestros peores miedos: al parecer, la serie tendrá problemas para mantener el nivel de suspenso e intriga a lo largo de diez episodios. Take What’s Yours, el segundo capítulo de la primera temporada, está lleno de paja y no posee ningún avance relevante para la trama. Asimismo, los personajes principales tienen intervenciones que pudieron haber sido resueltas en menos escenas, siendo Jane la única que logra resaltar en una hora soporífera de esta expiación. Sin embargo, he aquí lo que sucedió tras el inicio de la Purga la semana pasada: