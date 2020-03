Bueno, hoy en día se puede decir que Batwoman es la mejor serie que tiene The CW en el Arrowverse y por favor, no tengan vergüenza de decirlo en voz alta porque como Kate, todos tenemos que está orgullosos del trabajo que la serie está haciendo. Sí, si me vienen leyendo saben que era team “matar a Alice” pero ahora visto en retrospectiva, ella y su relación con Kate son el corazón de esta serie, así que no podían matarla. Los guionistas del show tenían la posibilidad de hacer todo super fácil y matar a Alice, haciendo que de esa manera se solucionen los “problemas” que programa estaba teniendo. Pero estos problemas no eran de historia, sino que a la larga, es mucho más fácil morir como villano que construir un arco lo suficientemente creíble para que Alice se pueda redimir. Entonces, al matarla, lograban quedarse con la actriz que está actuando de maravilla y empezaban con una nueva historia para el personaje. Pero no, fueron valientes y no sólo la salvaron, sino que la tiraron en lo más profundo del pozo y ahora cualquier cosa puede pasar.

Ahora llega el punto en el que si Alice explota no le podemos echar la culpa, pero también puede hacer que sirva como eso que comenté recién y le haga preguntarse cosas cómo qué es lo que realmente quiere. La cara de tristeza de Alice hablaba por sí sólo y si bien se levantó enojada gritando llena de odio por lo que había pasado, también era consciente de todo. Ahora nos queda sentarnos y esperar a ver qué va a suceder porque además, Kate tiene que vivir con el hecho de que dejó morir a su hermana y que ahora Alice tiene todos los justificativos al día para ser la villana del show. Veremos, pero el asesino de su otra hermana es poéticamente, también el asesino de la primera versión de Beth, así que cuando lleguen a la conclusión de esto, hasta Kate va a querer matarlo y quizás, terminan usando eso para unirlas. No lo sé, pero por ahora, los guionistas de este show no paran de sorprenderme así que vamos a confiar en ellos.

Brevemente, en el párrafo anterior, comenté algo sobre la presencia del “asesino de sus hermanas” y sorpresivamente está de regreso. No me gusta mucho hablar de las máscaras en este tipo de serie porque suelo odiar sus uso ya que nunca sabemos con quién estamos hablando. Pero todo esto más más allá de mis posibilidades de análisis y es algo que por culpa de la hermosisima saga de “Misión Imposible” el mundo aceptó. A eso le tenemos que sumar que la serie tiene las pieles como tema principal, así que es imposible crear una queja que salga de esto porque vale y no puedo cambiar las reglas. Dicho esto, lo que encuentro más interesante en este conflicto es que todavía no tenemos idea de cómo se escaparon cuando eran niños, así que deberíamos tener un montón de historia para contar que todavía no se mostró.. Quizás nos toque ver eso cuando nos encontremos otra vez pero por ahora secuestró a Mouse, mató a Beth y parece que liberará al Comandante Kane, así que en dos episodio hizo más que Sophie por la serie. ¿Ja, ja?