Tal vez la más polémica cinta de Tarantino hasta el momento

The Hateful Eight definitivamente no es para todos: es infinitamente hablada, brutalmente violenta y llena de personajes antipáticos e incluso repelentes. Ok, todo lindo hasta aquí, pero también esta podría ser TU película de Tarantino. Parte de su atractivo radica en la forma en que el escritor y director presenta esta sorpresa narrativa, expandiendo constantemente su lienzo y sometiendo a sus personajes a todo. No tenemos intenciones de revelar las sorpresas de la película aquí, pero esto se puede decir: The Hateful Eight es posiblemente la película más polémica de Tarantino por su grado de conformismo y disconformismo en la audiencia. Como debemos tomar partido, en este artículo te dejamos 7 razones por las cuales debes verla.

1 . Un cast demasiado lujoso

La mezcla del cast “tarantinesco” en esta película significa un nuevo comienzo. Los habituales como Samuel L. Jackson, Michael Madsen y Tim Roth, los semi conocidos como Bruce Dern, Walton Goggins y Kurt Russell, los nuevos como Demian Bichir, Jennifer Jason Leigh y Channing Tatum: en esta amalgama el director asegura que cada línea logre el máximo impacto. Como se esperaba, Jackson y Russell son los más destacados, pero Goggins ofrece el giro más sorprendente de la película.

2 . Pasado nunca pisado

Tarantino siempre ha estado más preocupado por el pasado que por el presente, y The Hateful Eight no es una excepción. Los fanáticos de los westerns deberían sentirse particularmente entusiasmados con su excelente reelaboración de los clásicos y la partitura (en su mayoría) original del gran Ennio Morricone.

3 . Menos violencia, más diálogo

The Hateful Eight ayuda a Tarantino a escapar de una de sus tendencias menos atractivas: alentar al público a animar la violencia sobre la historia en sí, cosa que pasó con Kill Bill sobre todo.

4 . Más homenajes

El entorno claustrofóbico de The Hateful Eight trae a la mente varias películas de terror icónicas sobre el encierro (particularmente The Thing de John Carpenter y Night of the Living Dead de George A. Romero), pero Tarantino abre las cosas con viajes memorables en el tiempo, tanto antes y después del intermedio.

5 . Muchos guiños a encontrar

Mientras que los personajes de The Hateful Eight pasan la mayor parte de la película atrapados en una sola habitación, Tarantino ha escondido tantos secretos que nunca hay razón para que la curiosidad disminuya. No te vamos a spoilear, ¡debes verla y encontrarlos por ti mismo/a!

6 . Apocalipsis new wave

Tarantino siempre ha sido un director de terror en el gore extremo, pero va más lejos que nunca en la segunda mitad de The Hateful Eight y ofrece sus conmociones de una manera refrescante y distintiva, tan apocalíptica como despreocupada.

7 . No fue un blockbuster

Increíblemente, The Hateful Eight pasó semi desapercibida y fue pensada así: nada de pavoneo. Con las dos Kill Bill, Tarantino ya estaba en un nivel demasiado demostrativo. Pensó en esta película como una vuelta a las raíces.