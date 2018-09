Talk – Better Call Saul

¿Esperamos más de un año para su estreno y ya casi estamos a mitad de temporada? ¡No puedo creerlo! Pero así es con Better Call Saul y qué le vamos a hacer más que seguir disfrutando de este show. Este nuevo episodio es un poco de transición y de revelación a la vez, lo que pasa aquí afectará al futuro de la historia, aunque lo que vimos no sea tan espectacular como en otras ocasiones, es algo que ya tiene un sello de calidad.

1 . Mike

Esta vez, sin duda, el episodio gira en torno a Mike que junto a su nuera se ha unido a un grupo de apoyo donde externa un poco de su sentir y su tristeza ante la falta de su hijo Matt. Pero su olfato de sabueso, le revelará que no todos son sinceros. ¡Hasta en momentos cotidianos, Mike no deja de ir un paso adelante!

A su regreso en Madrigal, Mike se toma muy en serio su trabajo, tanto que puede molestar a muchos. La llamada de su excompañera, Stacey, parece no tomarla bien y prefiere ignorarla. Pero no se puede negar al llamado de Victor quien le tiene un mensaje de parte de Gus. A la cita con el dueño de los Pollos Hermanos, este le cuestiona sobre el trabajo de Nacho, y Mike sabe que un mal consejo le puede costar la vida, así que no teme a enfrentar a Fring, quien en realidad busca en Mike una cosa más.