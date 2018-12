Tamberla Perry se une a la tercera temporada – The Good Fight

La tercera temporada del spin-off de The Good Wife ha incorporado a Tamberla Perry en un importante papel junto a Delroy Lindo. La actriz de APB y Bosch interpretará a Charlotte Hazlewood, una jueza elegante e impredecible que se involucra con su socio principal Adrian Boseman (Lindo).

Renovada por CBS All Access en mayo de este año, la próxima entrega del drama legal verá al equipo de Diane debatiéndose si podrán resistir a la administración de Trump y aún ganar efectivamente los casos en la era posterior a la verdad de los Estados Unidos.

Perry es conocida por interpretar a la policía Tasha Goss en APB y a la detective Gabriella Lincoln en Bosch. Actualmente cumple el papel de Theresa Hoff en la serie de crímenes How to Get Away with Murder, protagonizada por Viola Davis.