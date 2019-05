También sentimos cine

La TV y el cine me han acompañado toda la vida. En 1983 cuando tenía seis años, mi abuela y mi mamá me llevaron al cine a ver El regreso del Jedi y me compraron mis primeras figuras de una de mis sagas favoritas: ¡un R2-D2 y un Luke Skywalker vestido de negro! Por un lado, series como Robotech, Transformers, He-Man, V Invasión extraterrestre, Brigada A y Superagente 86 se adueñaron de mi infancia frente a la pantalla chica. Por el otro, recuerdo perfectamente bien cuando mis papás volvieron del cine y me contaron una historia que me voló la cabeza y me dejó helado: un “robot” viajaba en el tiempo para eliminar a una persona. Sí, acababan de ver The Terminator.

Tiempo después, además de mi devoción por el cine y la TV, se sumó otra fascinación a mi vida gracias a mi hermano y mi mamá: la música. Gracias a Pulp Fiction pude mezclar mis pasiones, y desde ese día mi amor por los soundtracks solo se ha multiplicado a través de los años.

En 2010 vine a vivir a México y desde este lugar empecé un hermoso proyecto llamado Loco x El Cine. Desafortunadamente por diferentes motivos nunca logré posicionarlo como un negocio y me fui alejando de él hasta dejarlo cinco años después. Siempre seguí impulsando mis pasiones y hoy estoy agradecido de haberlo hecho.