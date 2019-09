Tan solo una decente adaptación de una popular comedia romántica

Al igual que La boda de mi mejor amigo ( 2019 ) lo hizo en febrero de este año, Como si fuera la primera vez toma una popular comedia romántica hollywoodense para adaptarla al español. Curiosamente, al no estar situada geográficamente en México, Como si fuera la primera vez parece no necesitar cubrir la cuota obligada de otros remakes respecto a las referencias locales que hacen a través del lenguaje o las imágenes que se ven en pantalla. Por lo anterior, esta adaptación se siente un poco más universal y con personajes menos estereotipados a los que usualmente estamos acostumbrados cuando las historias se desarrollan en territorio nacional. Tomando en cuenta lo anterior, Como si fuera la primera vez resulta una película con una mejor calidad narrativa y técnica que la mayoría de las comedias románticas del país y que le da a Ximena Romo ( Mentada de padre ) la oportunidad de tener su papel más importante hasta la fecha junto a un muy carismático Vadhir Derbez ( Dulce Familia ).

Dirigido por Mauricio Valle (Dariela los martes), el remake de 50 First Dates (2004) sale triunfante gracias a una adaptación que supo elegir aquellos aspectos más relevantes de la cinta original para trasladarlos, eficazmente, a un contexto en español. Asimismo, el guion también considera quiénes son sus actores protagonistas y toma decisiones con base en ello que no sólo los benefician a ellos como intérpretes sino que también juegan a favor de la historia al hacer de este filme un romance más rosa y familiar que aquel que protagonizaron Drew Barrymore y Adam Sandler. Por ejemplo, en esta versión, el personaje de Vadhir Derbez no es el mujeriego que interpretó Sandler, lo cual evita que Derbez repita el papel que ha tenido en otros proyectos y que le da a la audiencia la oportunidad de ver al actor desde otra perspectiva, lejos de los personajes arrogantes o mujeriegos que ha interpretado en el pasado. Aquí, Derbez personifica a un hombre más tierno y romántico que en sus anteriores trabajos y el joven histrión logra con creces su objetivo gracias al carisma que despliega en pantalla y que ha logrado evolucionar para que no sea un constante recordatorio de su apellido.

Por su parte, Ximena Romo, una de las actrices juveniles más talentosas en la actualidad y que desde hace algunos años estaba esperando el proyecto que la diera a conocer a una mayor audiencia, encuentra en Como si fuera la primera vez el vehículo perfecto para mostrar su repertorio. El papel de Luci le exige a Romo ir de la comedia al drama en cuestión de segundos en algunas escenas y la actriz lo hace sin ninguna dificultad y sin caer en el melodrama o en una interpretación artificial o exagerada. Además, por la naturaleza de sus personajes, tanto Romo como Derbez pudieron haber pasado a la comedia forzada en cuestión de segundos, pero el guion toma la decisión adecuada de dejar las risas en manos de los personajes secundarios y hacer que sus protagonistas se enfoquen, principalmente, en el aspecto romántico de la historia.