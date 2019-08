Tarantino en su momento más entretenido

En Death Proof, Kurt Russell (Guardians of the Galaxy Vol. 2) interpreta a un doble de acción llamado Mike. En un bar, Mike conoce a un grupo de chicas al cual seduce y convence de su inocencia. No obstante, al final de la noche, Mike acosa a las chicas en la carretera con la intención de asesinarlas. Tiempo después, Mike decide elegir a otras jóvenes como sus siguientes víctimas; sin embargo, en esta ocasión, las mujeres le demuestran a Mike que no sólo él es capaz de divertirse al manejar un auto.