Tarantino no quiere el Kelvin Timeline, pero sí a Chris Pine – Star Trek

Sean trekkies o no, si se sintieron confundidos con los eventos espacio-temporales generados con la película Star Trek a cargo de JJ Abrams en 2009, no fueron los únicos. La realidad es que tanto fans como curiosos tuvieron numerosas dudas, cuando el evento de la nave USS Kelvin alteró la línea de tiempo de la saga Viaje a las estrellas… ¡para siempre!

¿O no? Quentin Tarantino está por estrenar Once Upon a Time in Hollywood y al ser uno de los consentidos de la meca del cine, es posible que haga lo que se le antoje –literalmente hablando– si el señor decide que su décima y última película sea la que tanto ha prometido: una secuela de Star Trek.

En charla con Happy Sad Confused, Tarantino primero alabó el trabajo de Chris Pine como el capitán James T. Kirk en las películas recientes de la saga, aunque rápidamente aclaró que ODIA esa línea de tiempo, en especial por la osadía de poner a un Khan “que no es Khan” (refiriéndose al personaje de Benedict Cumberbatch en la secuela de 2013).