Tarantino presenta las películas esenciales a ver previo al estreno de su nueva película

“Había una vez en Hollywood y Quentin Tarantino presentan: una semana de clásicos al ritmo de los ’60s” es así como se titula la selección especial del director de Pulp Fiction e Inglorious Bastards que presenta esta vez para estar a tono con el estreno de su nueva película Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino hizo esta selección especial de 9 películas de Columbia Pictures que se estrenaron de 1958 hasta 1970, las cuales fueron una gran influencia en su noveno trabajo como director de una historia ubicada en el año 1969. Los segmentos estarán conectados con conversaciones especialmente creadas entre Tarantino y el destacado escritor e historiador Kim Morgan.

Sony Pictures puso a disposición el catálogo de Columbia Pictures para que yo pudiera seleccionar una serie de películas representativas de la era en la que se desarrolla Once Upon a Time… in Hollywood, The Swinging Sixties. Estoy encantado de presentar estas películas para que podamos disfrutarlas juntos. — Quentin Tarantino

Las películas se podrán ver por la señal de Canal Sony a partir de la próxima semana, comenzando el día lunes 5 de agosto y cerrando el domingo 11 de agosto, preparando para el estreno de Once Upon a Time in Hollywood, la cual se estrena en algunos territorios el 16 de agosto, y en México particularmente el 23 de agosto. Las películas y horarios son:

1 . Bob & Carol & Ted & Alice (Paul Mazursky, 1969) – 5 de agosto a las 00:00 hrs (ARG/BR/MX) / 22:00 hrs COL

Después de regresar a Los Ángeles de una sesión de terapia grupal, el documentalista Bob Sanders (Robert Culp) y su esposa, Carol (Natalie Wood), se convierten en consejeros vigilantes de parejas, ofreciendo consejos no solicitados a sus mejores amigos, Ted (Elliott Gould) y Alice Henderson (Dyan Cannon). No queriendo ser groseros, los Henderson siguen adelante, pero algo de tensión sexual latente entre los cuatro pronto sale a la superficie, y los deseos ocultos no permanecen enterrados por mucho tiempo.

2 . Cactus Flower (Gene Saks, 1969) – 6 de agosto a las 00:00 hrs

Angustiada cuando su amante de mediana edad rompe una cita con ella, Toni Simmons (Goldie Hawn), de 21 años, intenta suicidarse. Impresionada por su acción, su amante, el dentista Julian Winston (Walter Matthau) reconsidera casarse con Toni, pero le preocupa su insistencia en la honestidad. Habiendo fabricado una esposa y tres hijos, Julian acepta fácilmente cuando su devota enfermera, Stephanie (Ingrid Bergman), quien en secreto la ha amado durante años, le ofrece actuar como su esposa y exigir el divorcio.

3 . Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) – 7 de agosto a las 00:00 hrs

Wyatt (Peter Fonda) y Billy (Dennis Hopper), dos hippies que manejan una Harley, completan un negocio de drogas en el sur de California y deciden viajar a través del país en busca de la verdad espiritual. En su viaje, experimentan el fanatismo y el odio de los habitantes de la pequeña ciudad de América y también se encuentran con otros viajeros que buscan estilos de vida alternativos. Después de una experiencia terrorífica de drogas en Nueva Orleans, los dos viajeros se preguntan si alguna vez encontrarán la manera de vivir en paz en los Estados Unidos.

4 . Model Shop (Jacques Demy, 1969) – 8 de agosto a las 00:00 hrs

Con la amenaza del proyecto de Vietnam que se cierne sobre su cabeza y las realidades del desempleo que se están hundiendo, el californiano de 26 años George Matthews (Gary Lockwood) se vuelve cada vez más desesperanzado con respecto a su futuro. Al no relacionarse con su novia, Gloria (Alexandra Hay), el joven se siente atraído por Lola (Anouk Aimée), una modelo a la que fotografía. En un intento desesperado por hacer una conexión significativa, George decide arriesgarse a tener una cita romántica con Lola.

5 . Getting Straight (Richard Rush, 1970) – 9 de agosto a las 00:00 hrs

El estudiante graduado Harry Bailey (Elliott Gould) fue una vez uno de los activistas de pregrado más visibles en el campus, pero ahora que está de vuelta estudiando para su maestría, está tratando de volar bien. El problema es que el campus está explotando con varios movimientos estudiantiles, y la novia de Harry, Jan (Candice Bergen), está atrapada en la mayoría de ellos. A medida que Harry se acerca a terminar su carrera, encuentra que su actitud iconoclasta está cada vez más alineada con los estudiantes en lugar de con la facultad.

6 . The Wrecking Crew (Phil Karlson, 1968) – 10 de agosto a las 00:00 hrs

El agente secreto Matt Helm (Dean Martin) y una rubia (Sharon Tate) rastrean $ 1 billón en oro en la última de las cuatro películas de Matt Helm.

7 . Hammerhead (David Miller, 1968) – 10 de agosto a las 2:00 hrs (ARG/BR/MX) / 00:00 hrs COL

Un agente secreto de los Estados Unidos (Vince Edwards) frustra a un autor intelectual criminal (Peter Vaughan) que busca antigüedades eróticas y secretos de defensa de la OTAN

8 . Gunman’s Walk (Phil Karlson, 1958) – 11 de agosto a las 00:00 hrs

El ranchero Lee Hackett (Van Heflin) pasa tanto tiempo tratando de mantener bajo control la racha violenta de su hijo Ed (Tab Hunter), que descuida las necesidades de su otro hijo Davy (James Darren). Cuando el temperamento de Ed resulta en la muerte de un nativo americano inocente, Lee intenta cubrir las huellas de su hijo haciendo un trato con el comerciante de caballos sin escrúpulos Jensen (Ray Teal), quien testifica falsamente en nombre de Ed. Pero queda claro que Ed no puede cambiar, y se produce un tiroteo entre padre e hijo.

9 . Arizona Raiders (William Witney, 1965) – 10 de agosto a las 2:00 hrs

Cuando la pandilla de Quantrell es casi destruida, dos de los miembros capturados aceptan unirse a los Rangers de Arizona para ayudar a terminar el trabajo. Protagonizada por Audie Murphy, Michael Dante, Ben Cooper, Buster Crabbe y Gloria Talbott.