Tarantino quiere dirigir una serie de Bounty Law

El director de Once Upon a Time in Hollywood dijo que ya tiene escritos los episodios, pero se quiere tomar un tiempo antes de llevarlos a la pantalla chica.

En una entrevista con Deadline, Quentin Tarantino se refirió al spinoff basado en Bounty Law, el drama protagonizado por Rick Dalton, que ya tiene en mente: “Quiero hacer eso, pero me llevará un año y medio. Recibió una introducción de Once Upon a Time en Hollywood, pero realmente no lo considero parte de esa película a pesar de que lo es”.