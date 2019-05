Tarantino y su carta sobre Once Upon a Time in Hollywood…

Hace algunas horas, una peculiar carta –escrita a máquina en referencia a la época, por cierto– fue publicada desde la cuenta oficial de la película Once Upon a Time in Hollywood :

“CANNES 2019 Amo el cine. Ustedes aman el cine. Es el viaje por descubrir una historia por primera vez. Estoy emocionado por estar acá en Cannes para compartir Once Upon a Time… in Hollywood con la audiencia del festival. El elenco y staff han trabajado muy duro para crear algo original, y solo les pido a todos que eviten todo lo que podría prevenir a audiencias posteriores de experimentar la película de la misma forma. Gracias”.

¿Qué quiso decir el director Quentin Tarantino exactamente? Llama la atención que la película supuestamente se basará en los terribles hechos del asesino Charles Manson y su “secta familiar” en el año 1969, donde entre las víctimas fatales estuvo lamentablemente la actriz Sharon Tate (interpretada en el filme por Margot Robbie). Saber este hecho histórico no tendría por qué ser un spoiler, ¿no lo creen?

¿Y entonces? Nuestras teorías son: 1) una simpática referencia directa de Tarantino a las cartas de los hermanos Russo y los spoilers sobre Avengers: Endgame y 2) que, como sucedió con Bastardos sin gloria y el destino alterno de Adolf Hitler… ¡que esta historia tenga un final diferente para Tate!

¿Será posible? Tarantino nunca deja de sorprender, pero ojalá y en verdad no se filtre el giro que prometen estas enigmáticas palabras. Once Upon a Time in Hollywood se estrenará hasta el 26 de julio, en los Estados Unidos.