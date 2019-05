Taylor Swift y la influencia de la serie del momento en su música – Game of Thrones

Pero, ¿por qué tanta impronta en ese momento, sobre Reputation? Swift asegura que ese fue un álbum dividido donde había canciones de venganza y amor todas tamizadas por el filtro de Game of Thrones. Citando ejemplos, la cantante explica que Look What You Made Me Do, esa pegadiza y gran canción, es literalmente la lista de muertes de Arya Stark, aunque también admitió que tiene algo de Cersei, y también de Daenerys. Otra inspiración fue el amor de Khal Drogo y Daenerys; lo utilizó para la canción King of My Heart. Es más, en este canción hay un solo de batería muy peculiar: ella quería los tambores sonaran como los de los Dothraki. Otra canción inspirada en la serie fue I Did Something Bad la cual escribió luego de ver en la temporada siete la conspiración de Sansa y Arya para acabar con Littlefinger.