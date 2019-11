Te contamos las teorías más alocadas acerca de los orígenes de Baby Yoda – The Mandalorian

The Madalorian es un éxito. No solo porque es la primera serie de Star Wars del nuevo servicio de streaming que parece va a coparlo todo, Disney+ , sino porque además nos presenta una historia atrapante, con un personaje misterioso, con una cinematografía que nos deja sin aliento y unas escenas de acción que no tienen nada que envidiarle a los films. Sin embargo, la clave del éxito de este show no es más que una pequeña criatura verde, con orejas kilométricas, de tan solo 50 años de edad y que todavía no pronunció una palabra. Sí, hablamos, por supuesto, de Baby Yoda .

1 . Es el hijo de Yoda

Esta parecería ser la teoría más obvia de todas: Baby Yoda es el hijo del gran Maestro y Yaddle . ¿Recuerdan a Yaddle ? Es un personaje femenino que aparece en el Episodio I , como miembro del Alto Consejo Jedi , de la misma raza que Yoda . Tanto Yaddle como Yoda demostraron ser sensibles a la fuerza, por lo que no sería de extrañar que el fruto de su romance sea uno con la fuerza como hemos visto en el último episodio de The Mandalorian .

2 . Baby Yoda es un clon

Partial credit to @bhower1138 for noticing the symbol on his sleeve. pic.twitter.com/Im2wjSY94y

3 . Baby Yoda es el hijo de Vandar Tokare

Esta teoría es la que más me gusta, aunque está algo alejada del canon de los films. Vandar Tokare era de la misma especie que Yoda , por supuesto, y miembro también del Alto Consejo Jedi . Su historia podemos verla en el vídeojuego Knight of the Old Republic y está muy conectada con los mandalorianos. Vandar ocupó su cargo dentro del consejo durante las Guerras Mandalorianas , lo cual quiere decir que fue uno de los enemigos de esta orgullosa raza. ¿Se imaginan si nuestro mandaloriano descubre que la adorable criatura que lleva de aquí para allá es descendiente de una de las figuras responsables de haberle declarado la guerra a su pueblo?

4 . Baby Yoda no está relacionado a nadie

Sería, tal vez, la teoría más desilusionante, pero también, la más posible. Baby Yoda simplemente comparte la raza con el Maestro que todos supimos querer muchísimo y esta raza, como ya hemos visto, es muy sensible a la fuerza y por eso el pequeño puede hacer las cosas que hace. Lo emocionante de esta teoría es que, tal vez, sirva para saber más acerca de esta raza que, hasta ahora, no ha sido mencionada.

Lo que sí podemos confirmar es que, a pesar de su apodo, Baby Yoda NO es Yoda. En un principio, se creyó que tal vez podía ser una reencarnación de nuestro querido Maestro, pero teniendo en cuenta que The Mandalorian sucede pocos años después de The Return of the Jedi, donde vemos morir a Yoda, pero no los suficientes años después como para que ya haya nacido nuestra nueva criatura, que ya tiene 50 (aunque parezca un bebé adorable).

Probablemente, el verdadero origen de Baby Yoda no lo sabremos hasta casi el final de la primera temporada de The Mandalorian, lo cual no quita que sigamos muriéndonos de amor por él, ¿cierto?