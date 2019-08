Te contamos todo lo que sabemos de esta nueva miniserie que llega a HBO – Our Boys

HBO continúa apostando a las miniseries tras el éxito de Chernobyl e Years and Years , esta vez de la mano de Our Boys , una co-producción estadounidense e israelí que cuenta los orígenes del conflicto que, todavía hoy, persiste entre Israel y Palestina .

La historia de la miniserie comienza en el verano de 2014, tras la desaparición de tres jóvenes israelíes, evento que movilizó a todo su pueblo. Secuestrados y asesinados por el grupo terrorista de Hamas, estos tres jóvenes se convirtieron en la semilla de lo que sería el conflicto de la Franja de Gaza. Tras su muerte, la aparición de un joven palestino quemado en los bosques de las afueras de Jerusalem hace crecer las sospechas sobre los crímenes de odio, dando inicio a esta guerra que todavía no termina.

Our Boys, como decíamos, es una co-producción estadounidense e israelí y fue creada por Hagai Levi, Joseph Cedar y Tawfik Abu-Wael. Levi es, tal vez, el más conocido de los tres, ya que ha trabajado anteriormente con HBO a través de la serie In Treatment, y también, junto a Sarah Treem, ha creado la serie ganadora del Golden Globe, The Affair. Los tres autores siguieron la investigación periodística de estos hechos para poder reproducir de la manera más objetiva y realista posible el inicio del conflicto bélico entre Israel y Palestina. Además, han expresado la importancia de trabajar sobre los crímenes de odio a consciencia en un mundo que, cada vez más, parece necesitarlo.