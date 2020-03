Te contamos todo lo que sabemos de la nueva serie de ciencia ficción de Amazon Prime – Tales from the Loop

El próximo 3 de abril Amazon Prime presentará una serie de ciencia ficción que seguramente dará mucho de qué hablar. Nos referimos a Tales from the Loop , el primer show en estar basado en el trabajo de un ilustrador, el sueco Simon Stalenhag. ¿De qué se trata? Stalenhag se hizo conocido por pintar escenas que mezclaban recuerdos de su infancia, en los finales de la década de los ochenta, con elementos futuristas como robot gigantes y maquinarias extrañas.

La temporada de Tales from the Loop contará con 8 episodios de una hora aproximadamente cada uno y, en ellos, veremos este universo tan particular en el que viajes a otros mundos, a otros tiempos y todo tipo de aventuras pueden suceder.

Tales from the Loop , la serie que estrena Amazon, tomará su inspiración no solo de las obras de Stalenhag, sino también del juego de rol que se hizo en base a las mismas ilustraciones. El show contará la historia de la ciudad que existe sobre The Loop ( El Bucle , en español), una maquinaria construida por el gobierno sueco, que permanece bajo tierra y permite que lo imposible sea posible.

El show cuenta con varios productores ejecutivos, entre los cuales debemos destacar a uno de los hombres del momento: Matt Reeves. Sí, el director que está ocupándose de la nueva adaptación del Caballero Oscuro también se encuentra detrás de este ambicioso proyecto.

El elenco de Tales from the Loop también se la trae. Por un lado, tenemos a Jonathan Pryce, quien luego de interpretar al High Sparrow en Game of Thrones fue derecho a su primera nominación a los premios de la Academia por su actuación en The Two Popes. Por el otro, tenemos a Rebecca Hall, inolvidable por su rol en Vicky, Cristina, Barcelona.

Al estar basada en un trabajo artístico como el de Stalenhag, Tales from the Loop nos asegura una belleza visual que no se ve todos los días. El show tiene una estética que nos deja ver esa década de los 80 mezclada con cierto futurismo oxidado.