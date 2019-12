Te contamos todo lo que se vivió en la Argentina Comic-Con XII

The Walt Disney Company participó del evento con un stand lleno de magia. Cada visitante tuvo la oportunidad de subir a un ascensor mágico y ver los adelantos en 4D de Star Wars: El Ascenso de Skywalker , Frozen 2 , Unidos , Mulán , entre otros. Además, se encontraron con figuras de Anna , Elsa , Kristoff , Olaf y Sven , un set especial de los protagonistas de Unidos y la visita de muchos de los personajes de Star Wars , todos disponibles para tomarse fotos.

El stand de Warner presentó varias películas que se vienen en el 2020 . Una de ellas es El Robo Del Siglo , protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti . Otro gran estreno presente en el stand fue Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn donde los visitantes pudieron grabar un video en slow motion para compartir en redes sociales y hacerse los tatuajes de Harley Quinn . Y por supuesto no podía faltar el sector de uno de los estrenos más esperados: Mujer Maravilla 1984 , donde todas las cosplayers de la Mujer Maravilla que pasaron por el stand se llevaron de regalo una remera exclusiva de la película.

El día sábado 7 de diciembre Netflix presentó dos paneles que provocaron que las entradas se agotasen apenas fueron anunciados los invitados. El primero panel fue encabezado nada más ni nada menos que por Henry Cavill, protagonista de la nueva serie fantástica The Witcher, junto a su productora y showrunner Lauren Schmidt Hissrich. Henry, antes de comenzar con la entrevista en el panel, recorrió muy amablemente el pasillo general y saludó a cada uno de sus fanáticos, firmó autógrafos y se tomó alguna que otra selfie. The Witcher, que se estrenará en Netflix el próximo 20 de Diciembre, está basada en los libros escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski, y promete ser tan increíble y mágica como Game Of Thrones.

En el panel, Cavill reveló que es todo un gamer y que ya había jugado anteriormente a los videojuegos de CD Projekt Red, y que eso lo llevó a querer involucrarse en la serie ni bien se enteró de su realización. También contó que se leyó cada uno de los libros inspirados en el juego para estar más que listo para poder interpretar al protagonista de la historia: Geralt de Rivia.

Recientemente se confirmó que The Witcher tendrá una segunda temporada, pero todavía no hay fecha de estreno. Circulan rumores que aseguran que el plan es hacer 7 temporadas.

