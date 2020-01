A pocos días del comienzo de este nuevo año, exactamente el 1º de Enero , llegó por parte de BBC One y Netflix una nueva miniserie que nos trae devuelta a uno de los monstruos clásicos de la literatura, el cine y la televisión: Dracula ha regresado en 3 episodios de la mano de Mark Gatiss y Steven Moffat , famosos por haber participado en Doctor Who y habiendo creado la gran serie Sherlock ( 2010-2017 ).

Aquí hablaremos de TODO lo que ocurre en esta miniserie, así que si aun no la has terminado, ¡CUIDADO!, a continuación vendrán muchos spoilers.

1 . Hungría, 1897

El Conde poco a poco recupera su juventud alimentándose de Harker, transformándola en su pareja y, a su vez, su eje para perpetuar su plan de ir a Inglaterra.

Debemos destacar que cuando vimos a la Hermana Agatha entrevistar a Harker nos hizo recordar un poco a Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994).