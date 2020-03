Te contamos TODO sobre la segunda temporada – Tell Me a Story

Tell Me a Story es una serie que, desde su estreno en el 2018, ha sido muy poco valorada. La misma relata nuestros cuentos favoritos de la infancia pero de una forma oscura y tenebrosa. En cada temporada se nos presentan tres historias diferentes (no es necesario ver la primera temporada para entender la segunda). En la segunda entrega estuvieron presentes La Bella y la Bestia, Cenicienta y La Bella Durmiente.

Si aún no has visto esta segunda temporada te sugerimos que no sigas leyendo ya que este artículo contiene MUCHOS SPOILERS, ya que la analizaremos A FONDO.