Te damos 6 razones para que veas esta nueva serie de Amazon Prime Video – Carnival Row

1 . Una historia fantástica que huele un poco a Guillermo del Toro

2 . Thriller

Si lo tuyo no son tanto las criaturas fantásticas, pero sí los crímenes y las investigaciones, Carnival Row también te encantará: el protagonista es un detective que investiga crímenes muy truculentos en una ciudad atestada, pobre y con mucha violencia social.

3 . Una pareja protagónica de celebridades

Los dos protagonistas de este show son actores consagrados: Orlando Bloom y Cara Delevigne. Mientras que a Bloom lo conocemos por su interpretación inolvidable de Legolas en The Lord Of The Rings, la querida Cara fue nuestra Enchantress en Suicide Squad. Aquí, el primero interpreta a Philo, un detective que luchará por esclarecer unos crímenes que solo parecen importarle a él, y Delevigne será Vignette, una suerte de hada bastante ruda, que también perseguirá la justicia.