Te damos todas nuestras razones para que veas esta comedia de Netflix – Living With Yourself

Hace aproximadamente un mes, Netflix estrenó una nueva comedia titulada Living With Yourself. Protagonizada por Paul Rudd, esta primera temporada contó con 8 episodios y, aunque todavía no hay anuncios acerca de que si el gigante del streaming continuará con el proyecto, creemos que debes darle una oportunidad. ¿Por qué? Con estas 6 razones, te convenceremos.

1 . Paul Rudd

Lo más importante y valedero de Living With Yourself es que está protagonizada por Paul Rudd, a quien amamos desde que apareció en Clueless allá por 1995. Como si esto fuera poco, nuestro querido Paul no hace un solo papel en esta serie, ¡sino dos!

2 . Historia de ciencia ficción

Living With Yourself es una comedia de ciencia ficción: su historia va acerca de un hombre, deprimido, que recurre a un spa misterioso donde terminan clonándolo y, así, creando una nueva versión mejorada de sí mismo. Prepárate para lo inesperado.

3 . Puntos de vista

Al tratarse de dos personajes prácticamente iguales, la serie juega todo el tiempo con sus puntos de vista que, por supuesto, demuestran cuán distintos son. Veremos las mismas acciones desde los ojos de cada uno de los Miles, como se llama nuestro protagonista, y eso será muy interesante.

4 . Humor

No perdamos de vista que Living With Yourself es una comedia. Los enredos que se darán entre estos dos personajes que se ven exactamente iguales pero que son tan diferentes serán desopilantes.

5 . Para toda la familia

A diferencia de muchas comedias, Living With Yourself no necesita irse al terreno de lo guarro o lo escatológico y, por eso, está muy bien para verla a la hora de la cena con toda la familia reunida.

6 . Final abierto

Como decíamos en un comienzo, aún no hay anuncios acerca de si Living With Yourself tendrá o no una continuación, pero su final deja una puerta abierta para que vengan nuevas temporadas y, si somos honestos, realmente deseamos que así sea.