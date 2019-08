Te hablamos todos los días de esta serie y nunca te dejamos las razones para verla – The Boys

¿Todavía no le has dado una oportunidad a esta serie de Amazon Prime ? Aquí te contamos porqué deberías hacerlo.

The Boys ha sido una de las series más esperadas de este 2019 . La adaptación del cómic de Garth Ennis cuenta la historia de un mundo en el que los superhéroes no son tan bondadosos como solemos estar acostumbrados y esconden secretos muy oscuros.

1 . Mucha, pero mucha acción

2 . Humor desopilante

3 . Héroes como nunca los viste

En The Boys , los grandes héroes no son lo que aparentan. Arrogancia, violencia, abuso de poder, todo lo que te imagines y más.

4 . Personajes entrañables

5 . Paralelismos con los superhéroes que conocemos

6 . Productores ejecutivos

¿Te gusta Supernatural ? ¿Te gusta el film Superbad ? Entonces, no tienes excusa para perderte The Boys . En este proyecto de Amazon Prime , sus principales productores ejecutivos son Eric Kripke , nada más y nada menos que el creador de Supernatural , y la dupla magistral de Seth Rogen y Evan Goldberg , responsables detrás de Pineapple Express , Superbad y The Interview , entre otras.

7 . Un cast que funciona

Desde Karl Urban haciendo del obsesionado Butcher, pasando por Jack Quaid haciendo de Hughie y hasta Chace Crawford interpretando al desagradable The Deep, no hay nadie en The Boys que no se destaque en su rol.