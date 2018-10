Teaser e imágenes del último episodio de Andrew Lincoln – The Walking Dead

Ha llegado el momento de decirle adiós al querido Rick Grimes, y es que después del enorme cliffhanger que nos dejó el reciente episodio llamado The Obliged, sabemos que no hay vuelta atrás para su inminente final.

Es por ello que AMC ha mostrado algunas imágenes del próximo episodio What Comes After, además de un teaser promocional donde veremos al protagonista de The Walking Dead revivir algunos momentos de su historia, previo a lo que parece ser su muerte, al mismo tiempo que lucha por mantener la seguridad de las comunidades y proteger el futuro que él y Carl imaginaron.