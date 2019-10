Teaser trailer del anime CG 3D para Netflix – Ghost in the Shell: SAC_2045

Luego de que se anunciara hace unos meses, este es el teaser trailer de Ghost in the Shell: SAC_2045.

¿Qué opinan? La sinopsis de este anime CG 3D describe:

En el año 2045, después del colapso del globalismo capitalista, una fuerza de élite de Japón comienza sus ciberoperaciones clandestinas.

Llama la atención que el diseño de la oficial Motoko Kusanagi luce “más Saint Seiya 3D” y menos como el diseño de Iiya Kuvshinow que nos mostraron hace 4 meses.

Ghost in the Shell: SAC_2045 estrenará sus 12 primeros episodios en primavera de 2020 exclusivamente por Netflix. Dirigen Shinji Aramaki (Appleseed) Y Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex).