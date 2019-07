Teaser tráiler y fecha de estreno de la serie basada en la novela de John Green – Looking for Alaska

En el marco de los paneles de verano de los Television Critics Association, Hulu reveló que la serie Looking for Alaska , basada en la exitosa novela de John Green , estrenará el próximo 18 de octubre a través de su plataforma y además mostró un primer teaser trailer.

El resto del elenco está formado por Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton y Jordan Connor. Mientras que Ron Cephas Jones (This Is Us) y Timothy Simons (Veep) fungirán como estrellas invitadas.

Looking for Alaska estará conformada por 8 episodios a cargo del productor Josh Schwartz, responsable de éxitos como The O.C. y Marvel’s Runaways.