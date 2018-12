Teaser y fecha de estreno de la nueva comedia de Daniel Radcliffe – Miracle Workers

Nuestro querido Harry Potter tiene un nuevo proyecto televisivo que de seguro encantarará a muchos.

Después de dos años de estar cocinándose y de la salida del actor Owen Wilson del proyecto, por fin TBS compartió el primer vistazo de su nueva comedia y estableció el 12 de febrero como la fecha de estreno.

Miracle Workers sigue a Craig (Daniel Radcliffe), un ángel responsable de gestionar todos los rezos de la humanidad, que trabaja para un despreocupado Dios (Steve Buscemi). Para evitar la destrucción de la Tierra, Craig y su compañera Eliza (Viswanathan) deben responder a una oración aparentemente imposible: ayudar a dos humanos, Laura (Sasha Compere) y Sam (Jon Bass), a enamorarse.

La serie de siete episodios está basada en la novela What in God’s Name de Simon Rich, quien sirve como productor ejecutivo.

También actúan como estrellas invitadas Tituss Burgess, Margaret Cho, Angela Kinsey, Tim Meadows, John Reynolds, Lolly Adefope y Chris Parnell.

¡Checa abajo el teaser!