Teaser y mes de estreno de la coproducción entre la BBC y FX – A Christmas Carol

El elenco principal está formado por Andy Serkis como el Fantasma del Pasado; Stephen Graham (This Is England) como Jacob Marley; Charlotte Riley (Peaky Blinders) como Lottie; Joe Alwyn (The Favourite) como Bob Cratchit; Vinette Robinson (Doctor Who) como Mary Cratchit, y Rutger Hauer (True Blood) como el Fantasma del Futuro.

Tal como lo hicieran en Taboo, otra co-producción entre las dos compañías, Tom Hardy y Ridley Scott fungirá como productores ejecutivos de A Christmas Carol junto a Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe y Mona Qureshi.