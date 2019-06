Tell-Tale Hearts – Big Little Lies

Una de las características más fuertes de la primera temporada de Big Little Lies fue el contrapunto que se creaba desde la comparación de los niños con sus padres. Desde la intro de la serie, con el modelaje de niños simulando lo que también hacían sus madres, nos mostraban que la educación, directa o indirecta que reciban de ellas, iba a definirlos a ellos en su crecimiento. El punto más extremo llegó cuando Anabella fue mordida y a partir de ahí, sabíamos que la influencia que recibían iba a ser fuerte ya que los niños no entienden qué está bien o qué está mal. Los hijos de Perry, veían que a pesar de todo, mamá volvía a casa con una sonrisa y por eso, creían que todo estaba bien. Obviamente, aprendieron su lección, pero aunque hayan pasado algunos meses, la carga sigue y no sólo para los gemelos. Todos “los hijos de…” estuvieron involucrados en el episodio siendo dignos hijos de sus madres, así que vamos a hablar de cada uno de ellos. Para comenzar, obviamente, debemos hacerlo con la pequeña Chloe, ya que como su madre, tuvo que meterse donde no debía. Para hablar de la niña, no necesitamos ni siquiera mencionarla, así que voy a hacer un experimento para tratar de hablar de hijos y madres, sin definir de quién estoy hablando. Por ejemplo, pasemos por ellas. Entonces, aunque a nadie le guste que le digan que es un bully en la cara, tenemos que ser honestos, ellas los son. Su vida pasa por el ser perfectas y aprovechar los defectos de los otros para poder crecer más. Sabemos que no lo hacen de malas personas, sino que está en su naturaleza defenderse antes de ser atacadas y una manera de hacerlo, es haciendo que miren para otro lado. Cuando Jane llegó a Monterrey, Madeline se acercó a ella como Cordelia lo hizo con Buffy cuando entró a la secundaria en Sunnydale. Ella quería asegurarse que la nueva sea una de ellas o la enemiga y para suerte de Jane, Madie se quedó. Mencioné todo esto porque me parece que es importante que hablemos de lo que causó Chloe, por culpa de ser tan parecida a su madre. Ella le dijo a los niños de Celeste y a Ziggy que Perry era su padre y no terminó ahí, sino que también hizo que la brutalidad del hecho, también salga a la luz, ocasionando una conversación que nadie quería tener. Ya vamos a hablar de eso, pero antes debemos darle algunos renglones a Abigail, porque ella, cómo su madre, hablan porque pueden y aunque, otra vez, no lo hacen de malas, Abbie quiso ganar la discusión y terminó generando un agujero que quizás, no logran tapar jamás. Igual, antes de hablar de la relación que se acaba de destruir, quiero que hablemos dos segundo de Adam Scott. Todos sabemos que las mujeres de esta serie son estrellas brillantes, pero el trabajo de Adam fue súper destacable. Nunca dejó de ser Ed, no levantó la voz y demostró lo enojado que estaba con su cara, las pausas en la voz, el temblequeo de su mano y la sinceridad en el dolor.

Es muy interesante que justo en este episodio Madeline haya tenido ese encuentro que le definió como una persona que hace bullying. Más que nada, porque siempre la vimos como la buena de la película y si bien, sabemos que dentro de “todo”, lo es, hizo cosas que estuvieron mal y ahora le están rebotando. Uno siempre tiende a creer que “ojos que no ven, corazón que no siente”, pero eso no quita que lo que haya hecho esté mal y por eso está bien que haya consecuencias. Todos la habíamos perdonado porque había dejado de hacerlo, porque sabía que quería volver a su familia y se esforzó para mejorar, pero quizás, necesitaban algo más. No digo que esto sea bueno, pero nosotros, hoy, sabemos que Madeline ama a Ed y que esto podría ayudarlos. Quizás, ahora ella puede hablar de lo que le molestaba de la relación que le hizo ir a buscar a otra persona y quizás, Ed puede entender por qué lo hizo y hasta podría tratar de mejorar en ese aspecto. Pero si muere acá el amor, también está bien. Una de las cosas que seguramente le haya dolido más de todo esto, fue la manera en la que Abigail habló del tema. Si bien ella no es su hija biológica, sabemos que él fue también fue el padre durante los últimos 10 años de su vida y por eso, que no le haya generado nada esa “traición”, significa que a Abigail, ni siquiera le interesa Ed. Obviamente, sabemos que nada es blanco o negro, pero es lo que puede sentir Ed y está en todo su derecho de sentirlo. Hoy, es ese momento en la vida en el que si él quiere tratar, va a hacerlo, pero también tienen que saber que la confianza es el pilar más importante en una relación y si no puedes confiar en tu familia, eso es realmente muy doloroso. Así que serán unos días difíciles para Ed y aunque seguramente, Madeline, no pueda darle su espacio, estaría bueno que lo deje respirar y que sea él el que se acerque. Sabemos que no se va a ir a ningún lado, ama a su hija y aunque le duela, es muy probable que no pueda dejar de amar a las otras dos mujeres de su vida, así que volverá.

Para seguir un poco con la familia, podemos hablar de Skye, la hija de Bonnie. Ella, como su madre, es mucho más tranquila y está más en paz con la vida. Obviamente, en estos momentos, Bonnie no es la de siempre y por eso, Skye pregunta. Ella sintió que sus padres se iban a divorciar porque vio que su papá no hacía que su madre sonría y eso era algo que le preocupaba. Esto es algo que también le preocupa a Nathan, así que pidió ayuda desde afuera y aunque hablaremos de eso más adelante, quiero dejar en claro que Bonnie ama a Nathan, pero que todavía no sabe cómo vivir con lo que hizo y eso es lo que la está lastimando. El no poder decir nada sobre lo que sucedió la está ahogando y me parece que él necesita entender que todo está bien, pero que Bonnie necesita lidiar con esto a su manera. En un mundo utópico, ella no tendría que esconder que lo que hizo fue por defensa propia y eso haría que todos la esten ayudando a pasar por esto. Pero bueno, no estamos ahí y Bonnie tiene que ser fuerte. La conexión con sus problemas es como dijo su madre, bastante sencilla. Ella viene actuando raro desde el día en el que “vio morir” a Perry y por eso, si hay que hablar de algo, es de eso. Me parece que Nathan no es tan estúpido y que sabía eso, pero que quería que su nuera, la ayude a sacar a Bonnie de ese lago en el cual se está ahogando y ella arruinó todo un poco más. Lo bueno, es que esto, al final, terminó acercando más a la pareja y aunque no se haya hablado, quedó claro que hay amor. También vimos a una madre muy tóxica, de la que parece que Bonnie aprendió cosas, pero que se fue de su hogar porque no quería terminar como ella y por lo que vemos, Bonnie lo logró. Obviamente, ahora está pasando por un mal momento y quizás, haber visto a su madre, le recuerda lo que no quiere de su vida y trata de estar mejor. Va a ser difícil y ahora que la policía parece seguir dando vueltas en el caso, en la primera señal de duda, todo se irá al demonio.

Luego del primer capítulo, dije “no voy a juzgar a Marie Louise, hasta que no sepa la verdad” y ahora, no me queda otra que estar enojado. ¿Existe la posibilidad de que una persona que fue violada u otra que era constantemente violada, sea lo suficientemente “horrible” como persona para “ensuciar” a otra que encima está muerta? No creo y ni siquiera lo aceptó con la persona estando viva. Jane no gana nada mintiendo, sólo hace que ese secreto que escondió por vergüenza deje de ser un secreto y pase a ser información que todos tienen. El mundo ahora la ve como una víctima de una violación y a Celeste como una mujer golpeada. Entonces, no puedo aceptar que Marie Louise no les crea, entiendo que la educación por la cual ella pasó, hoy en día es primitiva, pero que no le crea a dos mujeres que no ganan nada con esto, me parece horrible. Obviamente, ella no quiere soltar o ensuciar el recuerdo de su hijo y la mentira que ellas decidieron contar, hizo que queden como culpables, pero no me gusta y odio que tengan que pasar por todo esto. Desde la escritura esto sólo mejora el trabajo que se hizo con la serie porque nosotros sabemos la verdad y un pequeño error, generó todo el caos que se viene. Igual, si algo bueno salió de todo esto, es que ahora los gemelos y Ziggy saben “la verdad”. No sé cómo jugará en el futuro, pedagógicamente hablando que les mientan y le digan que su padre era bueno, pero no sirve de nada tampoco decirles que fue un violador. Ahora él está muerto y aunque no los lastimaba directamente, sí lo hizo indirectamente, provocando todo lo que sucedió con Anabella. Pero, Ziggy sabe la verdad y aunque sea muy maduro, sigue siendo un niño y eso es un peligro. Ya vimos que todos los “hijos de” tienen cero filtro y eso los hace tan grandiosos para el show, pero eso no quita que todo lo que sepan, hará que las cosas sean más sencillas de ver la luz y por ende, más peligrosas.

Y por último, si bien la actuación de Adam Scott fue impresionante, también debemos hablar del trabajo que hizo Laura Dern porque otra vez, hizo todo magnifico. Durante los primero minutos del episodio, Renata recibió una gran noticia y ella iba a ser a la tapa de la revista más importante para las mujeres de los Estados Unidos. Digo “iba” porque seguramente, todo se vea arruinado por culpa de su esposo. A pesar de que ella se haya ganado todo sin su ayuda, las decisiones que tomó él porque es egoísta y ambicioso, hicieron que Renata y Anabella sufran muchas pérdidas en lo material. Parte del grito de “no seré no rica” es un poco de esa frustración de que por culpa de lo idiota que es el padre de tu hija, ella tenga que pagar las consecuencias y estas son: perder todo por lo que luchó durante toda su vida. Pero no sólo esto vimos acá, sino que también entendimos que en el pasado, su vida fue bastante parecida con su padre y que a pesar de todo, volvió a buscarlo. Esto habla un poco más de lo que venimos viendo desde que comenzó la serie y ninguna está a salvo de enamorarse de un inútil. Pero el problema no es el amor, sino que como dijo Celeste en el episodio a sus hijo, “todos somos débiles” y es una gran verdad. Ella lo fue porque no pudo dejar a Perry antes de que todo esto termine así y ahora, Renata está pasando por lo mismo. Obviamente, los golpes no se comparan con esto, pero la traición y el poner en riego a toda su familia, sin importarle que la justicia podía llegar hasta él y es algo que habla mal de Gordon y hubiese apoyado fervientemente que lo deje tirado en el medio de la ruta. Eperemos que todo esto no las unda a ella y su hija, porque ninguna de las dos se merece eso.