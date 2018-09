Tenemos otros 17 datos que no puedes perderte para conocer aún más a Jessica Lange – American Horror Story

Hace algún tiempo con la emoción de que Jessica Lange regresaba a American Horror Story presentamos una primera entrega con 18 datos que deberían saber para conocer aún más a la actriz. Por eso, y mientras seguimos esperando su aparición en la serie (según confirmó Sarah Paulson en los Summer TCA 2018 sería en el sexto episodio de la octava temporada) aquí les dejamos la segunda y última entrega de todo lo que debes saber sobre Jessica Lange. Aquí 17 datos que no puedes perderte ella, la grande y única.

1 . En 1995, y luego del éxito en Broadway, Jessica protagonizó la adaptación televisiva de ‘Un tranvía llamado Deseo’ de la mano de CBS compartiendo pantalla con Alec Baldwin y el mismo elenco de la versión teatral.

2 . Su protagónico en la versión televisiva de ‘Un tranvía llamado Deseo’ la llevó a obtener un Golden Globe y una nominación a los Emmy.

3 . En 2000 Jessica encabezó la obra maestra de Eugene O’Neill titulada ‘Largo viaje hacia la noche’ en Londres que la llevó a ser nominada como Mejor actriz a los Premios Laurence Olivier.

4 . Lange en 2005 interpretó otro clásico de Tennessee Williams, ‘El zoo de cristal’, y volvió al teatro en 2009 ya en Nueva York con la adaptación de la novela de Mercé Rodoreda titulada ‘La plaza del diamante’.

5 . A partir de los dosmiles su carrera cinematográfica se centró en papeles secundarios como en Prozac Nation (2001), Big Fish (2003) de Tim Burton, Don’t Come Knocking (2005), Flores rotas (2005) y Bonneville (2006), entre otras.

Big Fish.

6 . Comenzó a destacar más su participación dentro de la televisión ya que participó de varias series y películas para TV como fueron Normal (2003), Sybil (2007) y Grey Gardens (2009).

Grey Gardens.

7 . En 2011 entró en nuestros corazones siendo una de las protagonistas de American Horror Story de la mano de Ryan Murphy.

8 . En un primer momento Jessica Lange rechazó el papel de Constance para Murder House. Pero tal fue la insistencia de Ryan Murphy que la actriz finalmente actuó. ¡GRACIAS!

9 . Sus roles dentro de la serie la llevaron a ganar varios premios. Por su rol de Constance Langdon en 2012 ganó un Golden Globe, un Premio Primetime Emmy y un premio del Sindicato de Actores (SAG). ¡WOOOW!

10 . Otro de los papeles de AHS que la ha llevado a ganar múltiples premios fue el de Fiona Goode en la tercera temporada de la serie (Coven). Se llevó un premio Primetime Emmy y un premio SAG también.

11 . El origen de los musicales en AHS radica en que Jessica Lange le pidió a Murphy una escena musical, de ahí nació The Name of Game, y en Freak Show la volvimos a ver lucirse nuevamente.

12 . En 2016, luego de alejarse de AHS, volvió a Broadway con la obra ‘Largo viaje hacia la noche’ interpretando el mismo papel que interpretó en el 2000 en Londres: Mary Tyrone.

13 . Su rol en Broadway la llevó ese mismo año a ganar otro premio: un Tony como Mejor actriz principal. Esto la convirtió en la acreedora de la triple corona: Oscar, Emmy y Tony. ¡TREMENDO!

Recibiendo su premio Tony.

14 . Jessica es una gran amante de la fotografía. Así fue como en 2008 publicó su propia colección de fotografías en blanco y negro titulada ’50 Photographs’. Tuvo la presentación especial realizada por Patti Smith.

15 . En 2010 volvió a publicar una nueva colección de fotografías que tituló ‘En México’.

16 . En 2011 se realizó una muestra con ambas colecciones en la exposición UNSEEN que se presentó en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Asturias en España.