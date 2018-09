Tenemos que hablar del episodio 9 de la espeluznante serie de Stephen King – Castle Rock

Titulado “Henry Deaver”, el capítulo nos cuenta la historia del personaje de Bill Skarsgård desde su punto de vista, al igual que sucedió en el séptimo episodio centrado en Ruth ( Sissy Spacek ). En esta realidad, The Kid es un médico especializado en la enfermedad de Alzheimer , el tipo de demencia con la que fue diagnosticada Ruth a muy temprana edad, que reside en una gran ciudad junto a su esposa. El episodio da un tremendo giro cuando nos enteramos de que este muchacho, que creíamos el mismísimo demonio, no es otro que Henry Deaver , el bebé que Ruth había perdido durante el embarazo y que en este universo logró sobrevivir.

El anteúltimo episodio de la primera temporada de Castle Rock develó uno de los grandes misterios de la serie. Las teorías acerca de la naturaleza de The Kid indicaban que no estábamos ante un ser común y corriente, sin embargo, la clara influencia de J.J. Abrams ha dado vuelta el relato, entregándonos un universo de realidades alternativas.

Esta versión de Henry revela que cuando era un niño, su madre decidió huir con él de la casa familiar, ya que su padre, el pastor Matthew Deaver, se había vuelto aun más violento luego de obsesionarse con unas voces que decía escuchar en el medio del bosque de Castle Rock. De la misma forma que vemos en los flashbacks del episodio 7, Henry recuerda que su madre le aconsejaba fingir que el también escuchaba aquellas voces para que el pastor dejara de acosarlo.

Henry Deaver regresa a Castle Rock una vez que su padre fallece luego de haberse volado la cabeza de un disparo. Allí, las cosas se ven un poco distintas. El joven oficial Dennis Zalewski de la prisión Shawshank sigue vivo, al igual que Alan Pangborn, y Molly no es la típica loca del pueblo, sino que se trata de una respetada mujer que a su vez se desempeña como consejera municipal. Pero el gran plot twist ocurre cuando Henry descubre en el sótano de su antigua casa a un niño que ha estado encerrado por largo tiempo en una pequeña jaula. Este joven no es otro que la versión infantil del Henry Deaver interpretado por André Holland, a quien curiosamente, todos comienzan a llamar como The Kid.