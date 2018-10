Tenemos un adelanto de la primer temporada de la serie y te lo compartimos – Chilling Adventures of Sabrina

El próximo 26 de octubre se estrena la primera temporada de Chilling Adventures of Sabrina. Desde que conocimos la noticia de la creación de la serie de la mano de Roberto Aguirre-Sacasa no aguantamos las ganas de verla. Dentro de la producción se encuentra otro gran conocido de la televisión como es Greg Berlanti, quien está detrás de series como Riverdale, The Flash y Arrow.