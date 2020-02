Ellos son los dos primeros nombres anunciados después de más de dos años de haberse dado a conocer que Javier Bardem (No Country for Old Men) sería uno de los protagonistas de esta miniserie de 4 episodios de una hora.

Amazon Studios y Amblin Television, serán encargados de producir este proyecto televisivo creado y escrito por Steven Zaillian (Schindler’s List) y el cual está basado en un guion de Dalton Trumbo.

Zaillian, Gael García Bernal, Diego Luna, Grant Hill (The Tree of Life), los copresidentes de Amblin Television, Darryl Frank (The Americans) y Justin Falvey (The Americans), y el reciente fallecido Kirk Douglas (Spartacus) fungirán como productores ejecutivos del proyecto.