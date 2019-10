Teoría: ¿Y si Lydia es quien mata a Alpha y no (SPOILER DEL CÓMIC)? – The Walking Dead

En el último episodio titulado We Are the End of the World , Alpha se encontró emocionalmente tocada, y la forma en que responde revela una debilidad clave en su dedicación al estilo de vida Susurrador . Esta debilidad es Lydia , y aquí el quid de la cuestión toda de este artículo: The Walking Dead parece haber insinuado que quien mate a Alpha no será Negan sino su hija, Lydia

Esta temporada de The Walking Dead encuentra a los sobrevivientes en una especie de Guerra Fría con Los Susurradores : una frontera los divide, y casualmente esa línea se quiebra ya en el primer episodio cuando un satélite se estrella y el incendio forestal resultante obliga a los sobrevivientes a cruzar hacia el territorio de Alpha y los suyos. Ojo: no es la primera vez que cruzan la frontera, pero esta vez Alpha se entera y ve a Carol sobre ella, mientras las dos comparten una mirada culminante.

Durante el arco de Los Susurradores en los cómics, Negan escapa de su encarcelamiento y busca a los enemigos. Al principio, se une a ellos pensando que puede volverlos contra Alpha , asumir el liderazgo y usarlos para vengarse de Rick . Sin embargo, Negan no tarda mucho en darse cuenta de que no es probable que suceda, y cuanto más se entera de Los Susurradores , más le repugna. En particular, Negan está disgustado por la negativa de Alpha de intervenir en el intento de violación de una mujer joven por otros Susurradores , y cree que hacerlo solo fomenta la debilidad. Negan detiene el asalto, pero esto lleva a una gran discusión, y al enterarse que Alpha incluso ha permitido que su propia hija sea violada, Negan corta la garganta de la líder y la decapita. Así es como se redime con Rick y los otros sobrevivientes y obtiene de a poco más libertad.

De vuelta en la serie, el episodio We Are the End of the World explora a fondo las historias o los pasados de Alpha, Lydia y Beta en conjunto; explica cómo Alpha y Beta llegaron a formar su extraña asociación. Pero el episodio también destaca las inconsistencias dentro de Alpha y cómo ser madre es la última parte de su humanidad de la que no puede desprenderse: amar a su hija es la única debilidad que le queda.

Está muy claro que Alpha ama a su hija y lucha por reprimir esos sentimientos para cumplir con su propio código Susurrador, una forma de vida que ni siquiera Alpha puede parecer seguir. Esta disparidad entre el amor de Alpha por su hija y su sombría visión del mundo se refleja primero en el pasado, con flashbacks de Alpha que mantienen viva a Lydia a toda costa, y luego nuevamente en el presente, con Alpha tratando de no olvidar su amor por Lydia.

Mintió a Beta y a los otros Susurradores acerca de matar a Lydia, y aunque parece volver a comprometerse con el código Susurrador al destruir ese “nido”, es casi seguro que no se adherirá. Amar a su hija es la parte de sí misma que Alpha parece no poder perder. Es por eso que en lugar de castigar a la madre Susurradora al principio del episodio, la consuela, simpatizando con el dolor de perder un hijo. Hacer eso también es lo que permite que esa misma madre ataque más tarde a Alpha, ya insinuando cómo cualquier compasión es una debilidad. Y es por eso que cuando se enfrente a Lydia nuevamente, Alpha no podrá matar a su hija, dejándose nuevamente abierta para atacar, solo que esta vez de Lydia.