Terror a la vieja escuela, al fin

No se puede negar el hecho de que el género de terror se encuentra en una problemática hoy en día, pues son pocas las producciones que revitalizan y logran causar un impacto verdadero en el público en general, el mismo que pareciera ya no albergar espacio para el asombro o el espanto. Y es que nos encontramos ante una escasez en ingenio y atrevimiento por parte de nuevos y viejos realizadores, una cuestión que en Scary Stories to Tell in the Dark (Historias de miedo para contar en la oscuridad) se rompe, pues la película de terror dirigida por André Øvredal y producida por Guillermo Del Toro, ofrece entretenimiento al más puro estilo de la vieja escuela de horror, utilizando lo básico pero con gran exactitud.