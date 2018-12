Terror navideño: la nueva serie de Hulu sorprende con un relato a lo Dr. Jekyll & Mr. Hyde – Into the Dark

Si el mes pasado nos habíamos sorprendido con un relato sólido y evidentemente superior a lo que fue el decepcionante debut de la serie antológica de Hulu y Blumhouse, en esta ocasión, podemos afirmar que tenemos ante nosotros un capítulo digno de una aventura de largometraje tal cual nos había prometido el equipo de Jason Blum.

Para aquellos que aún no se han percatado de esta nueva propuesta de terror, cabe recordar que Into The Dark es una serie compuesta de 12 episodios, uno por cada mes del año, que ofrece historias independientes y ambientadas en una fecha especial dentro de ese mes. El primero de ellos, The Body, debutó en octubre de este año y estuvo inspirado en Halloween, mientras que el segundo, titulado Flesh & Blood, transcurrió en Acción de Gracias.

Hoy nos toca hablar de Pooka, el surrealista episodio de Navidad dirigido por el español Nacho Vigalondo (Colossal) que se alza como uno de los mejores estrenos del mes.