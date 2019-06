Terror y humor desde Latinoamérica – Los Espookys

Los Espookys ha salido de las mentes de Fred Armisen, Ana Fabrega y Julio Torres. Armisen tiene mucha experiencia en el humor: ha pasado por SNL y es uno de los responsables de Portlandia y Documentary Now! Sin embargo, sus compañeros no se quedan atrás. Torres es uno de los guionistas actuales de SNL y Ana Fabrega había coincidido con Fred en Portlandia y At Home With Amy Sedaris. Entre los tres, combinando sus influencias y sus raíces, dieron a luz a este show que es bastante particular.

Inspirados en la fascinación por la cultura gótica y el terror que encontraron en Ciudad de México, Armisen, con sus raíces venezolanas, Fabrega con las suyas panameñas y Torres, proveniente del Salvador, se juntaron para crear una serie cómica que suceda en algún punto de Latinoamérica sin especificar (aunque se filmó en Santiago de Chile), en el que la cultura que confluye en este lado del continente esté a flor de piel, con sus colores, sus sabores, sus mezclas y, por supuesto, su lengua. Sí, Los Espookys está en español. Los tres creadores no quisieron caer en la ridiculez de hablar de Latinoamérica sin hacerlo en su idioma, algo que vemos hasta el hartazgo en casi todos los shows. Y ese ya es uno de los triunfos de Los Espookys.

Esta nueva comedia de HBO, que contará con una primera temporada de seis episodios de poco menos de media hora cada uno, cae mágicamente en un momento en el que estamos revisitando What We Do In The Shadows, emparentándose en esa misma estética. La pasión por el género es lo que atraerá a los espectadores, que podrán, en seguida, verse reflejados en ese grupo, encabezado por Renaldo, que ama el terror y nos hace reír con todos sus clichés.