Maeve es sin dudas uno de los personajes pilares de Westworld. En exclusiva, Thandie Newton nos contó algunos secretos de su personaje, qué opina de la tecnología en la actualidad y mucho más antes del estreno de la tercera temporada este Domingo 15 de Marzo por HBO y HBO Go.

Spoiler Time: Esta temporada nos presenta un nuevo mundo o mejor dicho el mundo real. ¿Hasta este momento cuál ha sido tu mundo favorito en la serie y por qué? Thandie Newton: Me gustan todos porque siempre es algo nuevo. Es como si me hubieras invitado a las mejores fiestas de la ciudad y todo es increíble. He hecho cosas que jamás pensé hacer como pelear con una espada samurai y otras locuras. Shogun es muy especial: lo artístico del set, aprender a hablar japonés, la gente que viajó desde Japón… todo fue increíble. Definitivamente Shogun me encanta, no para estar siempre en él, pero sí para visitarlo. ST: ¿Esta nueva temporada se sintió como un comienzo para ti debido a que es el mundo real? ¿Qué nos puedes contar de eso? TN: Se siente como un avance. Al final de la segunda temporada mi personaje se retira y deja a su hija. El hecho de sentir afecto por alguien le hace darse cuenta que tiene conciencia. Ella es la Inteligencia Artificial (IA) más poderosa pero ya no está interesada en los humanos, tampoco en los robots; no le importa nadie, tiene una libertad increíble y es lo que me encanta de ella en esta nueva temporada.

ST: ¿Crees que la serie ha cambiado tu forma de pensar acerca de las máquinas y los robots? TN: Gracias a esta serie me he interesado más en todos los temas relacionados con IA. Lisa y Jona conocen muy bien a personas claves en Silicon Valley que son agentes de cambio y progreso, así que mucho de lo que vemos en la serie viene de ellos. No soy muy buena con la tecnología; siempre he visto la serie como una metáfora en la que los robots son las personas explotadas o abusadas y los humanos son las personas que explotan y abusan. Creo que actualmente existen en el mundo muchos Westworlds, digamos; puedes viajar a otros países y ver cómo abusan de los niños, cómo los hacen trabajar y nadie hace nada… Vemos cómo la gente con poder lo hace y lo seguirán haciendo. La tecnología tiene el poder de crear los recursos y que de esta manera todo sea equitativo, así que me parece maravilloso.

ST: Desde tu punto de vista, ¿cómo ha cambiado todo para la mujer en los últimos años respecto a la equidad en temas de trabajo? TN: He sido activista por 25 años; el cambio ha sido lento pero está ocurriendo. El movimiento #MeToo ayudó a sacudir un poco el mundo pero esto viene desde hace mucho tiempo y lo sé porque lo he vivido. En Westworld puedes ver el poder de la mujer en papeles fuertes desde la primera temporada, pero todo esto también es por Lisa y Jona ya que manejan todo de una manera equitativa. Jona incluso es más feminista que Lisa. Yo nombré a mi hija Ripley hace 19 años en honor a la protagonista de Alien porque pensé “wow, es una mujer pateando traseros, peleando contra un alien y tiene un gato; es el tipo de mujer con el que me quiero identificar”. En esta temporada, 5 de 8 episodios son dirigidos por mujeres y sin lugar a dudas es un precedente. Me parece maravilloso ver todas las protestas, todas las pláticas y el movimiento feminista en el mundo. En general las nuevas generaciones ya no están contentas con lo que es “normal”; ya saben que necesitan despertar y saben que quedarse calladas no es la solución. Están conscientes que hay que gente que quiere pisotearlas, pero que son los mismos dinosaurios de siempre y todos sabemos quiénes son. Tengo mucha esperanza en estas nuevas generaciones y en lo que puede pasar.

ST: En el tráiler vemos a tu personaje interactuar con Dolores. ¿Qué nos puedes decir de esto? TN: En las primeras temporadas comparten unas palabras; en la segunda otras palabras; en esta les aseguro que comparten más que unas palabras pero no puedo decir exactamente qué, solo que es muy emocionante.