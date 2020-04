Bueno, me gusta cuando Westworld hace tan bien su trabajo que me da a mí la posibilidad disfrutar la escritura a un mil por ciento y desde que terminó el episodio sólo quiero sentarme hablar de la perfección dentro de la oscuridad y frialdad que nos dio el tercer episodio de esta gran serie. Quizás, queda medio raro todo luego del capítulo de la semana pasada, pero el detalle de conocer la cara de nuestro enemigo siete días atrás, nos está dando ahora la posibilidad de disfrutar su presencia ahora, sabiendo todo el peso que hay detrás de él, Charlotte y Maeve. Así que aunque quizás quede fuera de tono en el balance, era la única manera que teníamos de presentar la información uniendo “el tono” de Maeve al resto de la historia. Así que ahora se viene lo difícil, cuando en un mismo episodio tengamos que jugar con presencias tan fuertes sin romper el balance general de los episodios.

Según lo que nos vendieron desde el comienzo de la serie y nos confirmaron en este episodio al ver que ella había sido la que planeó todo para conseguir Delos, podemos asimilar que toda su vida ella fue una depredadora. Ella tuvo un plan, fue ambiciosa, tuvo paciencia y se encargó de perseguir a la información que necesitaban como una leona esperando el momento para saltar a la caza. Entonces, sea quién sea que esté adentro, luego de jugar un rol durante meses, decidió que ese era el que quería seguir jugando. Ella podría haber elegido ser Charlotte y eso es algo que consideró durante la escena del hotel. Más que nada porque cuando dice que que siente “Charlotte” está tratando de tomar su cuerpo y la realidad es que no había nada que pudiese querer hacer eso porque ahí no está su conciencia, sino que lo que hay es un “programa” conociendo más y queriendo más ser eso.

Entonces, el tema del episodio fue ese y acá vamos a desarrollar qué pueden significar eso para los dos personajes. La protagonista de esta semana fue Charlotte y si bien queremos hablar largo y tendido de lo que hizo Dolores, ella también se merece algo. Primero, como ella, tenemos que tratar de descubrir quién es y para eso vamos a saltar directamente hasta la defensa de su hijo. Mientras que mataba a ese hombre horrible, Charlotte decía cosas como “me haz hecho recordar que no eres el único depredador” y de ahí podemos sacar muchas, pero muchas teorías. La primera y más sencilla de aceptar es que no importará jamás quién estaba dentro, sino que importa quién eligió ser.

Bueno, para terminar con este recap, quiero que hablemos de la mejor venta de un producto que se vio desde Don Draper en Carrusel y sin dudas el trabajo que hizo Dolores para reclutar a Caleb lo enseñarán en las clases de marketing en algunos años. Cuando ella empezó con su exposición uno se preocupó porque en vez de abrazar de a poco la idea de tener a este buen hombre, preso de un sistema que lo odia, como aliado, empezó a tirarle datos que lo pusieron a la defensiva y con un montón de odio en sus venas. De ahí, lo llevó al desarrollo del conflicto sumado al apelar a la identificación con ese problema y terminó presentandole la solución a todo esto. Visto en retrospectiva, esa estrategia fría y llena de desapego por la humanidad, fue la clave para traer a Caleb con nosotros porque le dio un motivo para seguir.

Durante el primer episodio de esta temporada Caleb habla sobre la meritocracia y felicita al sistema por hacer que genere un mundo mejor. Pero en esa utopia, ellos no formaban parte de esto y aunque en el pasado todos podíamos esforzarnos para crecer, ahora, ni aunque hagas eso va funcionar. Resulta que el Rehoboam ya sabe hacía dónde vas y si no le sirve quedas preso sin saber que tu vida ya fue planeada, que no eres el dueño de tu destino y que el mismo sistema que cree que no eres capaz de madurar te condena al suicidio por desgaste. Es imposible no quedarse helado mientras que uno ve eso y la manera en la que vimos a Dolores entregando el mensaje dio miedo, pero inspiro también a un hombre a luchar por su destino. Y bueno, ni hablar del detalle de la música del “parque” cuando ella se comparaba con él, los dos estaban presos y ahora están luchado por su libertad. Hermoso.