The Bells es calificado como el peor episodio de la historia de la serie – Game of Thrones

Tal parece que ni HBO ni los showrunners de Game of Thrones la están pasando muy bien en estos momentos, y aunque la serie goza de grandes número de audiencia en su temporada final, esto no se refleja en el gusto del público y mucho menos de los críticos especializados que están calificando muy mal estos episodios.

La semana pasada ya habíamos informado que The Last of the Starks se había colocado como podrido según la escala de Rotten Tomatoes, y esta semana ese récord ha sido superado por el reciente y quinto episodio llamado The Bells con un 54% de frescura, el cual comparte con el episodio Unbowed, Unbent, Unbroken (S05E06).

Aún así The Bells se coloca como el peor episodio calificado de la historia de la Game of Thrones al obtener una calificación de 6.0 de acuerdo a 59 críticas recolectadas hasta el momento de escribir la nota, contra el 7.55 que tiene Unbowed, Unbent, Unbroken con 50 críticas.