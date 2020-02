Luego de Crisis en Tierras Infinitas, la serie que más se vio beneficiada por el evento fue Supergirl y aunque hay que acostumbrarse a mucha cosas o responder algunas preguntas, lo que estamos viendo es un cambio muy positivo. Obviamente, el drama de Kara/Lena sigue existiendo, pero el resto de los problema que había tenido hasta el día de la fecha parecen haber desaparecido. Antes de Crisis Alex era solo una chica enamorada de su novia, Brainy igual, Kara no tenía idea, Levathian era un caos bastante horrible y Andrea no paraba de hacer papelones. Con el reboot, se encargaron de cambiar todo lo malo y con este regreso podemos esperar un tramo mucho más prolijo que el anterior. Como frutilla del postre tenemos a Lex Luthor como personaje regular y eso hace que el show ya sea un 6/10 sin tener que esforzarse mucho.

La hermana de Lex está empezando de a poco a transformarse sólo en eso y un poco me deprime. Lo único positivo que le veo al futuro de Lena es que dentro de poco Superman tendrá su propia serie y seguramente Lex vaya para esos lados de manera permanente. En estos momentos Lena dice desconfiar de su hermano pero ella siempre tuvo una debilidad por él y si Lex le muestra un poquito de “atención genuina” ella está en dos segundo corriendo por su aprobación. Entonces, es bastante triste que pase de ser “la otra cara” de Supergirl a esto, pero siempre quedó bastante claro que los escritores de este show no son tan fans de Lena, así que no me extraña. La relación con Kara está muertisima, Supergirl le contó lo que pasó porque no quería repetir el ciclo de siempre pero por ahora no hay vuelta atrás. Así que lo último que le dijo es “cuídate” y por ahora sólo nos queda abrazar eso.

El episodio estuvo centrado en un montón de Brainiac que venían de realidades diferentes y todos estaban siendo asesinados. Todo esto fue una excusa para que Brainy pueda aceptar su verdadero “yo” y es algo que está buenísimo pero que es muy triste también. Aceptación es uno de los temas principales del show y aunque lo pregonan mucho a veces pierden un poco el eje y da la sensación de que están siendo hipócritas. ¿Por qué? Hace un par de semanas Nia le dijo a Brainy que tenía que “dejar de ser él” para poder estar juntos porque era demasiado intenso. Si bien está bueno que ella sea honesta con lo que le molesta, lastimó psicológicamente hablando al Agent Dox y lo dejó en un lugar muy horrible. ¿Seguían juntos? Sí, ¿pero cuál es el costo?

Gracias al episodio de esta semana Brainy pudo aceptar todo lo que significa ser un Breniac, hasta el color. A partir de ahora será más real que nunca pero su primera misión es una que no le permite ser feliz. Él ahora tendrá que ayudar a Lex para empezar a descubrir quién es Levathian y qué es lo que quieren en esta nueva versión del mundo. Por ahora, lo poco que vimos es que la madre de Nancy y el novio de Eleven en Stranger Things está con Andrea, pero no sabemos qué es lo que Andrea sabe o cuán metida en la organización está. Así que ese es uno de los objetivos para la próxima semana y bueno, supuestamente alguien del futuro vino hacia nosotros, así que veremos con quién nos encontramos la semana que viene pero había rumores de que Winn vendría así que no nos extrañaría que llegue antes del episodio 100 de Supergirl.