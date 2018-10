The Bridge – The Walking Dead

Las conversaciones entre Michonne y Maggie no hacen otra cosa que reafirmar que es tiempo de construir poder y legitimidad. Y creemos que en esto se basará este nuevo reboot de la serie. Existen claramente dos posturas: la de Rick y la de Maggie y la serie fluctuara entre ambas viendo cual es la mas adecuada para la construccion de un orden post Negan. Rick tiene nuevamente una charla con el ex líder de los Salvadores donde el le informa que no esta creando un nuevo mundo sino que esta preparando las bases para su regreso (cuando no Negan minando la confianza de su oponente). Y nuevamente le remarca que ambos han perdido todo y que en el fondo no son tan diferentes el uno del otro. Rick le confirma que jamas saldra de su celda por lo que es imposible que el vuelva a detentar el poder que alguna vez tuvo frente a los salvadores. Su reino de terror ha terminado. ¿Será posible para Rick lograr que todas las comunidades se unan para sobrevivir?¿O será imperiosa la necesidad de sentar bases que organicen las necesidades y los recursos para que cada una de ellas brinde lo que posee para lograr el bien comun?

Los puentes empiezan a construirse solo esperemos que lleguen a tiempo para ser paso de paz entre las comunidades y no un medio para que las mismas se aniquilen entre si.