The CW adaptará la novela juvenil The Lifeboat Clique

The CW se encuentra desarrollando la adaptación de la novela The Lifeboat Clique de Kathy Parks, que será escrita por la coproductora ejecutiva de Jane the Virgin, Katie Wech.

La serie de The Lifeboat Clique es descrita como una comedia oscura de episodios de una hora. En ella, un extraño tsunami golpea una fiesta en la casa de Malibu y un grupo de adolescentes de diversos círculos sociales son arrastrados al mar. El lugar donde terminan es nuevo, pero la política de la escuela secundaria y las jerarquías sociales que surgen no lo son. De los restos, surge un líder poco probable: un paria social que ha pasado la mayor parte de la escuela secundaria despreciando a sus compañeros náufragos, y ahora debe dominar el sistema social que detesta…si quiere sobrevivir.

Wech también se desempeñará como productora ejecutiva junto a Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman y KristieAnne Reed para Jerry Bruckheimer TV.