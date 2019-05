The CW confirma a Batwoman, Nancy Drew y Katy Keene para su próxima temporada televisiva

La cadena ratificó tres de los seis pilotos que tenía disponible y aquí te detallamos cuáles son cada uno de ellos.

Batwoman, Katy Keene y Nancy Drew son los tres proyectos que se convierten en nuevas series de The CW para la próxima temporada televisiva. Por otro lado, también confirmaron que no se seguirá adelante con Jane The Novela y que The Lost Boys se volverá a desarrollar de cara al próximo ciclo. Glamorous todavía tiene posibilidades de recibir encargo, pero conoceremos la decisión definitiva sobre la serie en los próximos días.

Batwoman, a cargo de Warner Bros y Berlanti Productions, es dirigida por Marcos Siega (The Following) y protagonizada por Ruby Rose (Orange is The New Black), Meagan Tandy (Teen Wolf), Camrus Johnson (Luke Cage), Nicole Kang (You), Rachel Skarsten (Reign), Dougray Scott (Snatch) y Elizabeth Anweis (9-1-1), entre otros.

En una ciudad desesperada por encontrar a un salvador, Kate Kane (Ruby Rose) tendrá que superar a sus propios demonios antes de convertirse en el símbolo de esperanza de la misma.