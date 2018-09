The CW da luz verde a un nuevo drama de los productores de The Vampire Diaries

The CW acaba de poner en marcha el nuevo drama The Cove, creado por el dúo de productores y escritores Chad Fiveash y James Stoteraux de The Vampire Diaries. La ficción también contará con Robert Zemeckis como productor ejecutivo.

The Cove es una drama familiar que narra el rencuentro de unas hermanas alejadas tras la muerte de su padre. Cuando regresan a una isla turística del Caribe que frecuentaban en familia, descubren que el paraíso bañado por el sol esconde muchos secretos, incluido un tesoro perdido que era la obsesión de su padre y que en última instancia, puede tener la llave para la vida eterna.

Además del popular drama de vampiros, Fiveash y Stoteraux han trabajado juntos en series como Krypton, Switched at Birth, Kyle XY y One Tree Hill.

Zemeckis, que también se encuentra produciendo la próxima serie Manifest, será el productor ejecutivo de The Cove junto a su compañía Compari Entertainment y en asociación con Warner Bros. Television.